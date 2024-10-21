Когда в Краснодарский край вернется тепло

На Кубани погода постепенно стабилизируется и становится ближе к привычным для этого времени года значениям, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на портал «ТАСС» (18+).
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в течение недели температура воздуха в Краснодарском крае составит 14−17 градусов, что соответствует норме. Ночью температура воздуха опустится до 3−8 градусов тепла. Небо будет малооблачным.
На Черноморском побережье, в Сочи, Геленджике, Ялте и Туапсе, температура воды держится на уровне 20 градусов.
В Крыму же температура воды уже заметно понизилась, опустившись до 17−19 градусов. В Евпатории вода прогрелась до 17 градусов, в Феодосии — до 18, а в Алуште — до 19.
В Крыму с 21 октября ожидается прекращение осадков, а с 22 октября установится солнечная погода. Днем воздух прогреется до 15−18 градусов, а ночью в континентальных районах ожидается холодная погода — до 3−5 градусов.