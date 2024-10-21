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Когда в Краснодарский край вернется тепло

На Черноморском побережье вода все еще подходит для купания.

Сейчас в Олбани: +6° 2 м/с 87% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Billy Huynh/CC0

На Кубани погода постепенно стабилизируется и становится ближе к привычным для этого времени года значениям, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на портал «ТАСС» (18+).

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в течение недели температура воздуха в Краснодарском крае составит 14−17 градусов, что соответствует норме. Ночью температура воздуха опустится до 3−8 градусов тепла. Небо будет малооблачным.

На Черноморском побережье, в Сочи, Геленджике, Ялте и Туапсе, температура воды держится на уровне 20 градусов.

В Крыму же температура воды уже заметно понизилась, опустившись до 17−19 градусов. В Евпатории вода прогрелась до 17 градусов, в Феодосии — до 18, а в Алуште — до 19.

В Крыму с 21 октября ожидается прекращение осадков, а с 22 октября установится солнечная погода. Днем воздух прогреется до 15−18 градусов, а ночью в континентальных районах ожидается холодная погода — до 3−5 градусов.