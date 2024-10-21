Роспотребнадзор обследует озеро Поплавок на предмет наличия крыс

В управлении отметили, что грызуны являются переносчиками инфекционных заболеваний таких как чума, туляремия и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС). Человек может заразиться как в вследствие укуса грызунов, так и при контакте с предметами, на которых осталась слюна, экскременты или шерсть животного. На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение дератизационные (истребительные) мероприятия организуются хозяйствующими субъектами осуществляющие управление такими объектами, проводятся специализированными организациями дезинфекционного профиля.