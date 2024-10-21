Госстандарт Беларуси запретил продавать «Русские народные сказки», сказки Пушкина и «Букварь»

Сказано, что кегль основного шрифта равен 3,35 миллиметра, а пробел между словами оказался 2,24 мм. Также уточняется, что кегль шрифта в разделе «самостоятельное чтение» был 2,23 мм, а пробел между словами — 1,99 мм. Все указанные издание запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 21 октября 2024 года.