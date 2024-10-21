Госстандарт Беларуси запретил продавать «Русские народные сказки», сказки Пушкина и «Букварь»

Госстандарт Беларуси запретил продавать народные сказки, сказки Пушкина, «Букварь». Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что под запрет попало литературно-художественное издание для детей младшего школьного возраста от торговой марки «Умка», книги «Сказки» Александр Сергеевич Пушкин, серии «Большая книга сказок», выпущенное Ярославским полиграфическим комбинатом (город Ярославль, Россия).
В ведомстве обратили внимание на то, что пробел между словами в издательской продукции, которая предназначена для дошкольного и младшего школьного возраста, должен быть равен кеглю шрифта. В указанной книге кегль оказался 3,00 миллиметра, а пробел между словами — 2,5 миллиметра.
Также под запретом оказалось литературно-художественное издание для детей младшего школьного возраста торговой марки «Умка», книга «Русские народные сказки», серии «Золотая классика», которое было выпущено организацией «Издательство “Высшая школа”, а отпечатано на “Смоленском полиграфическом комбинате” (Смоленск).
В данной книге было выявлено аналогичное нарушение. Так, кегль основного шрифта был 2,60 миллиметра, а пробел между словами — 2,02 миллиметра.
В Госстандарте заметили, что под запрет попало издание для развивающего обучения для детей старшего дошкольного возраста торговой марки «Умка», книга «Букварь» Мария Александровна Жукова от «Высшей школы» (Смоленск).
Сказано, что кегль основного шрифта равен 3,35 миллиметра, а пробел между словами оказался 2,24 мм. Также уточняется, что кегль шрифта в разделе «самостоятельное чтение» был 2,23 мм, а пробел между словами — 1,99 мм. Все указанные издание запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 21 октября 2024 года.
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