Худеющий пермский кот Крошик сбросил три кило лишнего веса

За два месяца особенный пермский кот Крошик похудел почти на три килограмма. Такую информацию разместила в своем телеграмм-канале реабилитолог центра DogMas, где сейчас находится ранее 17-килограммовый кот.
Реабилитолог Екатерина Каменкова ведет дневник худеющего Крошика, где рассказывает и показывает, как он занимается на водной беговой дорожке, массажируется, как ест по часам из своей автокормушки и даже прыгает. Пару недель назад она с трудом поверила своим глазам, когда сбросив два кило, Крошик подошел к невысокому пуфику, обдумал маневр, поставил лапы на пуф, прицелился и метнул свое тельце вверх!
Поздно вечером 20 октября у Екатерины появился новый пост: «Все не зря» и фото весов, на которых замерла цифра 14.200. Получается, за два месяца котику удалось похудеть на два кило 800 граммов!
«Крошик молодец!», «Такая булочка», «Крошик давай!», «Мне даже стыдно стало… Крошик смог, а я никак», — поддерживают его подписчики.
Необычного пушистика, напомним, нашли в больничном подвале в конце лета, из-за лишнего веса он уже не мог вставать на лапы. Судьбой 17-килограммового гиганта занялись волонтеры пермского кошачьего приюта «Матроскин». Они забрали Крошика из подвала и поместили его на реабилитацию в центр DogMas. Там кот уже освоился и делает большие успехи в похудении. А в свободное время кот в основном спит, но это нормально: взрослые кошки спят по 12−16 часов в день.
О знаменитом худеющем котике из Перми написали, напомним, многие российские и зарубежные СМИ. Огромный рыжий кот попал на страницы изданий в Британии, Индии и Соединенных Штатах Америки. Коту-тяжеловесу было даже посвящено специальное исследование, которое сделали ученые пермского университета, пытаясь понять феномен этой известности.