Худеющий пермский кот Крошик сбросил три кило лишнего веса

Необычного пушистика, напомним, нашли в больничном подвале в конце лета, из-за лишнего веса он уже не мог вставать на лапы. Судьбой 17-килограммового гиганта занялись волонтеры пермского кошачьего приюта «Матроскин». Они забрали Крошика из подвала и поместили его на реабилитацию в центр DogMas. Там кот уже освоился и делает большие успехи в похудении. А в свободное время кот в основном спит, но это нормально: взрослые кошки спят по 12−16 часов в день.