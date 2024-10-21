Экзотические плоды поспели на «мармеладном дереве» в Сочи

В Сочи созревают экзотические плоды на «сливовой сосне» или «мармеладном дереве». Название растения подокарпус или ногоплодник связано с семенем, у которого толстая «ножка». Именно она и является съедобной.
При этом специалисты отмечают, что, по сути, плодом она не является, так как плоды есть только у Покрытосеменных, а ногоплодник — Голосеменное растение.
«Мы радуемся семеношению женских экземпляров, у которых можно в небольшом количестве съедать “плодоножки”. А вот мужские экземпляры во время пыления нужно обходить стороной, особенно аллергикам. По шкале аллергии на растения Огрен они имеют оценку 10 баллов из 10», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.
Родиной растения является Австралия. «Мармеладную» часть ногоплодника едят в свежем виде, используют в приправах, изготавливают из нее наполнители алкогольных напитков, например, заменяют терн в джинах.
Ранее сообщалось, что в Сочи второй раз за год зацвела эскаллония двураздельная родом из Южной Америки.