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Экзотические плоды поспели на «мармеладном дереве» в Сочи

В Сочи поспевают плоды «мармеладного дерева» из Австралии.

Источник: Галина Солтани

В Сочи созревают экзотические плоды на «сливовой сосне» или «мармеладном дереве». Название растения подокарпус или ногоплодник связано с семенем, у которого толстая «ножка». Именно она и является съедобной.

При этом специалисты отмечают, что, по сути, плодом она не является, так как плоды есть только у Покрытосеменных, а ногоплодник — Голосеменное растение.

«Мы радуемся семеношению женских экземпляров, у которых можно в небольшом количестве съедать “плодоножки”. А вот мужские экземпляры во время пыления нужно обходить стороной, особенно аллергикам. По шкале аллергии на растения Огрен они имеют оценку 10 баллов из 10», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.

Родиной растения является Австралия. «Мармеладную» часть ногоплодника едят в свежем виде, используют в приправах, изготавливают из нее наполнители алкогольных напитков, например, заменяют терн в джинах.

Ранее сообщалось, что в Сочи второй раз за год зацвела эскаллония двураздельная родом из Южной Америки.

флора и фауна