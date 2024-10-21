Экзотические плоды поспели на «мармеладном дереве» в Сочи

«Мы радуемся семеношению женских экземпляров, у которых можно в небольшом количестве съедать “плодоножки”. А вот мужские экземпляры во время пыления нужно обходить стороной, особенно аллергикам. По шкале аллергии на растения Огрен они имеют оценку 10 баллов из 10», — рассказала ведущий научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.