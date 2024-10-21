Суд обязал мэрию Новосибирска обеспечить 11 улиц ливневками

Известно, что во время проверки сотрудники прокуратуры не обнаружили ливневок на таких улицах как Докучаева, Промышленная, Красина, Моторная, Троллейная, Арбузова, Балтийская, Лермонтова, Каменском шоссе, на пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта.