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Суд обязал мэрию Новосибирска обеспечить 11 улиц ливневками

Мэрия Новосибирска должна обеспечить 11 улиц города ливневками.

Источник: Сиб.фм

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что Центральный районный суд обязал мэрию города организовать «надлежащее водоотведение путем обустройства водоотводных сооружений и (или) ливневой канализации».

Известно, что во время проверки сотрудники прокуратуры не обнаружили ливневок на таких улицах как Докучаева, Промышленная, Красина, Моторная, Троллейная, Арбузова, Балтийская, Лермонтова, Каменском шоссе, на пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта.

В результате дорожные участки были затоплены во время сильных осадков, также отсутствие ливневок создает угрозу безопасности дорожного движения.

Ранее Сиб.фм писал, что с 21 октября в Новосибирской области изменилось расписание двух электричек.