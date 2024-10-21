В Ростовской области на 3 дня потеплеет до +17

В Ростове во вторник, 22 октября ожидается солнечная погода и +14 днем, в ночные часы +6. В среду и в четверг, 23 и 24 октября в Ростове днем до +15, облачно с прояснениями и без осадков, ночью +8 +9.
По югу Ростовской области в Песчанокопском и Сальском районах 23 октября до +17 днем и +9 в ночные часы.
По северу Ростовской области в Верхнедонском и Шолоховском районах
По востоку области в Ремонтненском районе
К пятнице, 25 октября начнется похолодание. Днем по области уже не выше +6 +8, ночью +3 +5. Потеплеет снова со вторника, 29 октября — днем воздух будет прогреваться до +13 градусов.