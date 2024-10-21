Сотрудницы банка предотвратили два мошенничества в Хабаровске

Евгений Орлов отметил, что каждый случай мошенничества — это не только финансовые потери, но и стресс, а иногда и личная трагедия для потерпевших. По его словам, неравнодушие сотрудниц банка является примером того, как можно предотвратить серьезные последствия таких преступлений.