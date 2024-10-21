Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудницы банка предотвратили два мошенничества в Хабаровске

В Хабаровске начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере интернета и связи управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю Антон Королёв вручил благодарственные письма двум сотрудницам регионального операционного офиса «Хабаровский» банка ВТБ.

Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

В Хабаровске начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере интернета и связи управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю Антон Королев вручил благодарственные письма двум сотрудницам регионального операционного офиса «Хабаровский» банка ВТБ. В церемонии также принял участие представитель общественного совета при управлении городской полиции Евгений Орлов.

Сотрудницы банка предотвратили перевод телефонных мошенников порядка одного миллиона рублей в сентябре этого года. Они отговорили двух горожанок от совершения перевода.

Евгений Орлов отметил, что каждый случай мошенничества — это не только финансовые потери, но и стресс, а иногда и личная трагедия для потерпевших. По его словам, неравнодушие сотрудниц банка является примером того, как можно предотвратить серьезные последствия таких преступлений.