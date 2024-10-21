Сотрудницы банка предотвратили два мошенничества в Хабаровске

В Хабаровске начальник отдела по раскрытию преступлений в сфере интернета и связи управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю Антон Королев вручил благодарственные письма двум сотрудницам регионального операционного офиса «Хабаровский» банка ВТБ. В церемонии также принял участие представитель общественного совета при управлении городской полиции Евгений Орлов.
Сотрудницы банка предотвратили перевод телефонных мошенников порядка одного миллиона рублей в сентябре этого года. Они отговорили двух горожанок от совершения перевода.
Евгений Орлов отметил, что каждый случай мошенничества — это не только финансовые потери, но и стресс, а иногда и личная трагедия для потерпевших. По его словам, неравнодушие сотрудниц банка является примером того, как можно предотвратить серьезные последствия таких преступлений.