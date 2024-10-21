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Суд удовлетворил решение об отчислении студентки ОмГУПС за списанный диплом

Куйбышевский райсуд Омска признал законным решение об отчислении студентки Омского государственного университета путей сообщения из-за плагиата.

Источник: AP 2024

Как установил суд, весной этого года истец, учащаяся вуза по направлению «информационные системы и технологии», должна была защитить выпускную квалификационную работу по теме «Программное обеспечение корпоративного ресурса».

Однако уникальность дипломной работы студентки после проверки на плагиат составила 4,11%, при минимальном пороге 30%. Анализ источников показал, что она использовала труды студента Центрально-Казахстанской Академии 2014 года.

«При установленных судом обстоятельствах в удовлетворении иска было отказано», — говорится в решении суда.

образование