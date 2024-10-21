Суд удовлетворил решение об отчислении студентки ОмГУПС за списанный диплом

Как установил суд, весной этого года истец, учащаяся вуза по направлению «информационные системы и технологии», должна была защитить выпускную квалификационную работу по теме «Программное обеспечение корпоративного ресурса».
Однако уникальность дипломной работы студентки после проверки на плагиат составила 4,11%, при минимальном пороге 30%. Анализ источников показал, что она использовала труды студента Центрально-Казахстанской Академии 2014 года.
«При установленных судом обстоятельствах в удовлетворении иска было отказано», — говорится в решении суда.