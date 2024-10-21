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В Уфе временно перекроют участки улиц Акназарова и Комсомольской

В Уфе временно перекроют улицы Акназарова и Комсомольскую.

Источник: Башинформ

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, в связи со строительством сети хозяйственно-питьевого водопровода и канализации по улице Акназарова введено частичное ограничение движения транспорта — на участке дороги от дома по ул. Акназарова, 21 до дома по ул. Менделеева, 145 — до 27 октября.

Также для устройства сети хозяйственно-питьевого водопровода перекрыта ⅙ проезжей части по ул. Комсомольской — на участке возле строящегося объекта по ул. Комсомольской, 152 — до 8 ноября.

Предприятия, выполняющие работы, просят горожан отнестись с пониманием к временным ограничительным мерам.