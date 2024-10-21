В Уфе временно перекроют участки улиц Акназарова и Комсомольской

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, в связи со строительством сети хозяйственно-питьевого водопровода и канализации по улице Акназарова введено частичное ограничение движения транспорта — на участке дороги от дома по ул. Акназарова, 21 до дома по ул. Менделеева, 145 — до 27 октября.