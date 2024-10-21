Узбекистан расширит сферы взаимодействия со странами-участниками БРИКС

Все это позволило существенно увеличить экономическую выгоду для участников объединения. К примеру, за последние 20 лет доля взаимной торговли, осуществляемой между странами-членами БРИКС удвоилась и достигла 40%. Неудивительно, что такой подход к сотрудничеству привлекает с каждым годом все больше участников, заинтересованных в повышении своего практического взаимодействия с динамично развивающимся государствами БРИКС. В 2024 году к данной группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. В этом же году кандидатами на вступление в БРИКС стали Казахстан, Азербайджан и Турция.