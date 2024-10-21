Инклюзивный казанский детский сад № 33 признали лучшим в России

Детский сад № 33 Приволжского района Казани занял первое место в XI Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России». В федеральном этапе состязания приняли участие 170 образовательных организаций из 67 регионов страны. В финал вышли 40 из них — по десять в каждой из четырех номинаций конкурса.
Казанский детский сад стал лучшим инклюзивным дошкольным учреждением. Всего в этой номинации участвовали 57 организаций. В финале конкурса, который проходил в Москве, команду детсада № 33 представляли заведующая Людмила Царькова и ее заместитель Нурсия Ибрагимова. Они презентовали и защитили проект семейного клуба наставничества «Мы рядом!», который подразумевает создание условий сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Конкурс проходил в 11-й раз. Организатор — Министерство просвещения РФ, сообщили в управлении образования города.
Ранее в Казани подвели итоги городского грантового конкурса. Лицей № 78 «Фарватер» был признан лучшей школой в области инклюзивного образования, а гран-при среди детских садов завоевал сад № 101.