Инклюзивный казанский детский сад № 33 признали лучшим в России

Казанский детский сад стал лучшим инклюзивным дошкольным учреждением. Всего в этой номинации участвовали 57 организаций. В финале конкурса, который проходил в Москве, команду детсада № 33 представляли заведующая Людмила Царькова и ее заместитель Нурсия Ибрагимова. Они презентовали и защитили проект семейного клуба наставничества «Мы рядом!», который подразумевает создание условий сопровождения семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.