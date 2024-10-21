Скончался Фетхуллах Гюлен

Фетхуллах Гюлен — турецкий общественный и религиозный деятель, публицист, писатель, поэт, бывший исламский проповедник, имам и мыслитель. Основоположник общественного движения «Хизмет». В 2008 году он был выбран самым влиятельным интеллектуалом планеты по результатам опроса на сайте проекта журналов Prospect и Foreign Policy. С 2009 года входит в число 500 самых влиятельных мусульман (по итогам 2013 года — на 11-й месте). В 2013 году он был включен в число «100 самых влиятельных людей мира» журналом Time и в список «500 самых влиятельных людей мира» журнала Foreign Policy. Его нередко называли «одним из самых важных мусульманских деятелей мира». После обвинений в попытке госпереворота в Турции жил в добровольном изгнании в американском штате Пенсильвания.