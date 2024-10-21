Красивая природа, уникальные лошади и старейший в России конезавод: Чем удивит туристов Починковский район

Починковский район расположен на самом юге Нижегородской области. Отсюда рукой подать до Большого Болдина и Мордовии, а вот дорога от Нижнего Новгорода займет не меньше четырех часов. Его главной достопримечательностью являются не величественные усадьбы и не природные заповедники, а… лошади. Да такие, каких нет нигде в России. Впервые разведением лошадей здесь занялся еще знаменитый боярин Морозов, выкупивший эти земли у царя Алексея Михайловича. На тот момент здесь была почти девственная природа — сплошные леса и луга. Именно по приказу Морозова в Починках сначала наладили производство поташа (карбонат кали, необходимый для производства мыла, стекла и селитры для пороха — прим. ред.), а затем в 1652 году основали конный завод.