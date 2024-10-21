Красивая природа, уникальные лошади и старейший в России конезавод: Чем удивит туристов Починковский район

Починковский район Нижегородской области испокон веков славился своими лошадьми. Именно здесь была выведена уникальная порода починковского тяжеловоза, а сам местный конезавод считается старейшим в России. Не случайно на гербе района рядом с гордым нижегородским оленем красуется величественный конь. Пока туристы заглядывают сюда не часто, но совсем скоро Починки могут стать еще одной жемчужиной на туристической карте Нижегородской области.
Золотой конь на гербе
Починковский район расположен на самом юге Нижегородской области. Отсюда рукой подать до Большого Болдина и Мордовии, а вот дорога от Нижнего Новгорода займет не меньше четырех часов. Его главной достопримечательностью являются не величественные усадьбы и не природные заповедники, а… лошади. Да такие, каких нет нигде в России. Впервые разведением лошадей здесь занялся еще знаменитый боярин Морозов, выкупивший эти земли у царя Алексея Михайловича. На тот момент здесь была почти девственная природа — сплошные леса и луга. Именно по приказу Морозова в Починках сначала наладили производство поташа (карбонат кали, необходимый для производства мыла, стекла и селитры для пороха — прим. ред.), а затем в 1652 году основали конный завод.
— Изначально лошади предназначались для нужд самого боярина и его поташной конторы. Однако вскоре слава о нем разлетелась по всей стране, и завод начал поставлять драгунских лошадей даже в Петербург. А в 1762 году указом императрицы Елизаветы Петровны завод и все окрестные земли и вовсе были переданы во владение лейб-гвардии конного полка, — рассказывают местные экскурсоводы.
Значение здешних лошадей для страны было так велико, что когда в 1781 году Екатерина II даровала герб Починкам, долго думать над символом ей не пришлось.
— Пусть будет золотой конь в зеленом поле, означающий знатные конные заводы, находящиеся в окрестностях сего города, — собственноручно написала императрица в описании.
Украшение гвардейских полков
В те годы жизнь конного завода была неразрывно связана с гвардией. Во время Отечественной войны 1812 года по приказу Александра I завод получил статус военного. В его задачи входило снабжение строевыми лошадьми гвардейских полков. На здешних красавцах гвардейцы гарцевали на парадах, шли в конную атаку и ехали по улицам Парижа.
— В 1817 году было принято решение о строительстве здесь новых конюшен — вместо деревянных построек появились кирпичные, — рассказывают экскурсоводы. — За пять лет по проекту архитекторов Александра Кутепова и Доменико Жилярди здесь был возведен практически новый конный завод. Он представлял собой замкнутый квадрат, внутри которого располагались манеж, сами конюшни, подсобные помещения и лазарет.
Лошади для Пушкина
Слава о Починковском заводе была так велика, что на здешнюю конскую ярмарку съезжались жители всех ближайших губерний. По легенде в 1830 году здесь побывал и Александр Пушкин. Застряв в Большом Болдине из-за эпидемии холеры, поэт как страстный любитель лошадей не мог упустить возможность побывать на знаменитом конном заводе. Как гласят хроники, здесь он купил себе пару лошадей.
Оценить былой размах можно и сейчас. Строения старинного конного завода сохранились до наших дней, хоть и в плачевном состоянии. И, скажем честно, назвать эти помещения «конюшней» язык не поворачивается. Напоминающие триумфальную арку величественные ворота, каменные конюшни с башнями, здания подсобных помещений с колоннами — все здесь дышит стариной и величием. Видно, что при строительстве на этот конный завод не жалели ни сил, ни средств. Возможно, именно поэтому он и продолжает существовать. В последние десятилетия этот памятник архитектуры не щадило ни время, ни люди. На многих строениях разрушена крыша, выбиты окна, с фасада облетела штукатурка — но он продолжает привлекать сотни туристов. Удалось сохранить и главное его достояние — лошадей.
— Сейчас здесь насчитывается 160 лошадей, среди которых и уникальный советский тяжеловоз, — рассказывают экскурсоводы. — Эта порода была выведена советскими селекционерами в 1952 году. Такие лошади способны перевозить груз, в 20 раз превышающий их собственный. Рекордсменом считается знаменитый конь Капрал, который перевез груз весом 25 тонн. Памятник этому коню установлен в центре Починок. А его внуки до сих пор живут на нашем заводе.
В настоящее время завод остро нуждается в реставрации — это видно невооруженным глазом. Несмотря на то, что туристы сюда уже начали приезжать, пока это все еще очень тонкий ручеек. Экскурсии на отреставрированные величественные здания, конные прогулки, занятия по иппотерапии и конные ярмарки могли бы превратить этот ручеек в полноводные туристические реки. Учитывая близость к Большому Болдину, долго зазывать туристов не пришлось бы.
Праздник возрождения
Первые шаги в этом направлении уже сделаны — этим летом в Починках впервые отметили день герба. Этот самобытный праздник привлек гостей из разных областей России. Как ожидается, в перспективе он станет традиционным.
— Меня, конечно, переполняют эмоции, потому что я детство провела на территории конного завода. Тогда все выглядело совсем иначе — было очень красиво. По дороге из школы мы всегда заходили к лошадям и их кормили, — вспоминает приехавшая на праздник жительница Саранска Любовь Сорокоумова. — Потом долгое время наш завод находился в разрухе. Я об этом даже книгу написала «Разбитое сердце Починок», и вот теперь, наконец, началось постепенное возрождение. Очень здорово, что сделали такой праздник. Надеюсь, что он станет традицией и сможет привлекать гостей.
Главными действующими лицами праздника стали, разумеется, лошади. Поэтому посетителей ждала выводка самых знаменитых жеребцов, конные прогулки и экскурсии по территории завода. Здесь же были организованы многочисленные мастер-классы, дегустации русских народных блюд и концерт местных ансамблей. Получилось очень самобытно и искренне.
— Инициаторами праздника стали местные волонтеры — Инна Мосунова и Светлана Васева. Пока он пробный, по-настоящему большой праздник мы проведем через два года, когда будет юбилей герба, — рассказал глава Починковского муниципального округа Михаил Ларин. — В 2022 году у нас побывал губернатор Глеб Никитин и он настроил нас на восстановление завода и привлечение туристов. Самое главное, что нам удалось сохранить здешнюю уникальную породу. Теперь только восстановить все это, чтобы водить сюда экскурсии. Все-таки конный завод — это визитная карточка Починковского района.