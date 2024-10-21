Климатическая зима придет в Самару 15 ноября

Климатическая зима ожидается в Самаре с 15 ноября. Именно с этого времени, по прогнозам синоптиков, в регионе установится холодная погода с минусовыми температурами днем. Одновременно с этим может пойти снег с дождем.
Впрочем, долгосрочные прогнозы не являются абсолютно точными и могут корректироваться со временем. Пока же осень 2024 года радует самарцев рекордным теплом. Недавно было установлено несколько температурных рекордов: самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений стали дни 30 сентября и 7 октября.
И в середине октября в Самаре держится теплая погода. Гидрометцентр России прогнозирует, что в третьей декаде октября температура воздуха будет выше среднемноголетних значений на два градуса. А с понедельника, 21 октября, регион пришло небольшое потепление. Начиная с 23 октября, днем воздух будет прогреваться до +12 градусов.