Климатическая зима придет в Самару 15 ноября

Впрочем, долгосрочные прогнозы не являются абсолютно точными и могут корректироваться со временем. Пока же осень 2024 года радует самарцев рекордным теплом. Недавно было установлено несколько температурных рекордов: самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений стали дни 30 сентября и 7 октября.