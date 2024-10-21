В Перми родители обеспокоены заселением мигрантов в детсад возле школы

Родители в Перми обеспокоены заселением мигрантов в здание детского сада возле школы.
Речь идёт о здании детского сада № 261 в Кировском районе. Жители микрорайона Крым опубликовали в социальных сетях видео, в котором пожаловались на то, что здание детского сада переквалифицировали в общежитие, в котором планируют размещать иностранных рабочих. В ролике возмущённые пермяки рассказывают, что в типовом здании детсада сейчас устанавливают койки и уже размещают рабочих.
Как объясняют жители города, причиной их возмущения является близость общежития для рабочих со школой № 63, которая находится буквально в нескольких метрах от корпуса детского сада.
«Помещение законсервированного детского сада будет предоставлено во временную аренду одному из предприятий города Перми, в нём планируется размещение рабочих. Здание детского сада при этом будет сохранено в отрасли образования», — рассказали perm.aif.ru в муниципалитете.
Как пояснили в мэрии, аренда не повлияет на назначение комплекса детского сада и участка под ним. В администрации Перми также пояснили, что учреждение было законсервировано два года назад из-за незаполняемости.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом происшествии, связанном с образовательным учреждением Перми. Учащиеся гимназии № 2 в Мотовилихинском районе пожаловались на обыски и угрозы со стороны преподавателей из-за обнаруженных у детей вейпов. В департаменте образования perm.aif.ru прокомментировали ситуацию и рассказали свою версию происшествия.