В Перми родители обеспокоены заселением мигрантов в детсад возле школы

Речь идёт о здании детского сада № 261 в Кировском районе. Жители микрорайона Крым опубликовали в социальных сетях видео, в котором пожаловались на то, что здание детского сада переквалифицировали в общежитие, в котором планируют размещать иностранных рабочих. В ролике возмущённые пермяки рассказывают, что в типовом здании детсада сейчас устанавливают койки и уже размещают рабочих.