Как выглядит самый длинный мост Казахстана за несколько дней до открытия

"Мы 64 года ждали этого моста, и теперь, когда он готов, жизнь в наших районах станет намного проще. Раньше зимой приходилось рисковать, переправляясь по льду, а летом тратить время в ожидании парома. Теперь же можно будет быстро и безопасно добраться до других сел и городов. Это открывает новые возможности и для бизнеса, и для поездок к родственникам, да и просто делает нашу жизнь комфортнее. Для нас это по-настоящему долгожданное событие, которое изменит повседневную жизнь к лучшему.