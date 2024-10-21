Ряд ограничений введут на дорогах Ростова на следующей неделе

С 28 октября по 15 декабря из-за строительных работ будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов на период въезда/выезда техники по ул. Волоколамской и ул. Шеболдаева в районе дома № 1/99.
Со 2 ноября по ул. Вятской от пер. Клязьминского до пер. Ладожского будет введено ограничение максимально разрешенной скорости движения до 40 км/ч в связи с изменением схемы организации дорожного движения.
С 1 ноября по 25 декабря по ул. Тимошенко на участке от ул. Дебальцевской, 14c96, до ул. Тимошенко, 11Ак14, будут действовать ограничения движения транспорта из-за работ на подземных коммуникациях.
А со 2 ноября по пер. Приволжскому на участке от ул. Текучева до ул. Народного ополчения с восточной стороны введут запрет остановки и стоянки транспортных средств.
Напомним, что с 19 октября по ул. Красноармейской вдоль дома № 72 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств.