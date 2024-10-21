«Сидела у трассы испуганная и замерзшая»: мужчина из Иркутска спас кролика и назвал Кнопочкой

Ехал по трассе, а там кролик! Испуганный, замерзший, ослепленный ярким светом. Что делать? Пришлось забирать.
Такое решение принял житель Иркутска, когда возвращался с командировки домой. Было это на севере, со стороны Якутии. Судьбы животного была незавидна, сидел бы без еды и воды. В любой момент мог попасть под машину.
Зверя прозвали Кнопочкой, ее поили и кормили. Она быстро приспособилась к новым условиям. Любимыми лакомствами стали огурцы, авокадо, киви и дыня. Только вот содержать ее в квартире было довольно тяжело, поэтому новоиспеченные хозяева приняли решение — отвезти ее в Иркутский зоосад.
— Мы уже готовим ей отдельный вольер, там установим ветки и коряги, за которыми она сможет спрятаться. Сейчас она сидит на карантине, по окончании которого сможет радовать посетителей зоосада, — рассказывают работники.
А ранее на улице Пушкина в областном центре спасли гусыню по имени Соня. В любой момент она могла погибнуть под машиной или напороться на злых собак. Волонтеры приютили ее, а чуть позже нашлись хозяева.
— Мы оставили ее в зоосаде, так как дома она постоянно была одна. Здесь будет куда веселее, ну, а мы будем по возможности ее навещать, — рассказывает жительница Иркутска.
Животное очень любит внимание. Не отходит он работников и не упускает возможности посидеть на руках.