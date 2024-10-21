Мэра Стерлитамака Рустема Газизова пригласили работать в правительство Башкирии

Сегодня, 21 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках в своей команде. По его словам, в ближайшее время экс-мэр Стерлитамака Рустем Газизов перейдет на работу в Кабинет министров.
— Мы приняли решение Рустем Фаритовича (Газизова — Ред.) пригласить в Уфу, в состав правительства нового, где он будет работать определились. Возникла необходимость представить нового главу Стерлитамака для избрания его депутатами. Мы такую работу провели. Там работал заместителем Шаймарданов Эмиль Владиславович. Его избрали единогласно, — заявил Хабиров.
Накануне в своих соцсетях Рустем Газизов сообщил, что покидает пост мэра Стерлитамака и тепло попрощался с жителями города. Какой пост он займет в правительстве, пока не сообщается.
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