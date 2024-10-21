Мэра Стерлитамака Рустема Газизова пригласили работать в правительство Башкирии

Сегодня, 21 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил о кадровых перестановках в своей команде. По его словам, в ближайшее время экс-мэр Стерлитамака Рустем Газизов перейдет на работу в Кабинет министров.