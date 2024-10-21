Семья гомельчан с трехлетней дочкой отравилась угарным газом, приехав в деревню

В сообщении сказано, что 19 октября, в субботу, примерно в 03.00 в больницу поступило три человека, в том числе и ребенок, с отравлением угарным газом. Удалось установить, что 32-летняя жительница Гомеля со своим мужем и трехлетней дочкой приехала в деревню Стайки Кировского района в своей материи.