Семья гомельчан с трехлетней дочкой отравилась угарным газом, приехав в деревню. Подробности рассказали, что в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.
В сообщении сказано, что 19 октября, в субботу, примерно в 03.00 в больницу поступило три человека, в том числе и ребенок, с отравлением угарным газом. Удалось установить, что 32-летняя жительница Гомеля со своим мужем и трехлетней дочкой приехала в деревню Стайки Кировского района в своей материи.
Говорится, что для того, чтобы детям было тепло, хозяйка протопила печь, но, вероятно, поторопилась закрыть заслонку печи. Сообщается, что ночью семья проснулась от сильных головных болей, головокружения. Оперативно было принято решение вызвать скорую медицинскую помощь. После обследования семью отпустили домой.
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