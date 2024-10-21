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Жители Челябинска предлагают штрафовать квадроберов

Опрос среди челябинцев провели аналитики сервиса SuperJob.

Опрос среди челябинцев провели аналитики сервиса SuperJob. Респондентов спросили касательно их отношения к людям в костюмах животных. Мнения у молодёжи и старшего поколения сильно разделились. Люди старше 35 лет в основном предлагают наказывать тех, кто этим увлекается, а те, кто младше, чаще склоняются к тому, что не стоит на это обращать внимание.

Почти половина челябинцев оценивает негативно увлечение квадробингом среди взрослых. По мнению 35% респондентов совершеннолетних квадроберов следует направлять к врачам-психиатрам и лечить. Ещё примерно столько же человек считает, что стоит оставить любителей побегать на четвереньках в покое. Некоторые в качестве наказания для них предлагают общественные работы (6%) или штрафы (5%).

Несколько мягче челябинцы относятся к детям-квадроберам. 26% видят необходимость отвести несовершеннолетних на разговор с психологом. В качестве других вариантов, как можно устранить проблему с несовершеннолетними квадроберами, 16% опрошенных предлагают ввести штрафы для родителей, а 7% — записать ребёнка на дополнительные занятия.

Больше 80% родителей отметили, что тема квадробинга не интересует их детей. Лишь у 4% респондентов дети увлекаются этой темой.

штрафы