Жители Челябинска предлагают штрафовать квадроберов

Опрос среди челябинцев провели аналитики сервиса SuperJob. Респондентов спросили касательно их отношения к людям в костюмах животных. Мнения у молодёжи и старшего поколения сильно разделились. Люди старше 35 лет в основном предлагают наказывать тех, кто этим увлекается, а те, кто младше, чаще склоняются к тому, что не стоит на это обращать внимание.