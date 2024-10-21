Игорь Кобзев и Вячеслав Фетисов обсудили предстоящий хоккейный матч на Байкале

Планируется, что как и в прошлом году, в матче примут участие звезды мирового спорта и члены Общероссийской организации «Офицеры России», среди которых — участники специальной операции и Герои России. Матч по хоккею с шайбой в акватории Байкала между командой Правительства Иркутской области и командой звезд мирового спорта призван привлечь внимание общественности к сохранению уникальной природы Байкала и бережному отношению к нему. В рамках визита звезд мирового спорта и Героев России в Иркутскую область также проходят мастер-классы для юных хоккеистов, встречи со школьниками, членами общественных организаций и патриотические мероприятия.