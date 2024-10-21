Игорь Кобзев и Вячеслав Фетисов обсудили предстоящий хоккейный матч на Байкале

Вячеслав Фетисов прибыл в Иркутск по случаю юбилея региональной организации. Торжественный концерт, посвященный ее 70-летию, состоится сегодня в Иркутском драматическом театре имени Охлопкова. Сегодня же с участием Вячеслава Фетисова состоялось открытие эколого-просветительской программы «Студенческая экологическая неделя».
Накануне Вячеслав Фетисов участвовал в заседании совета Иркутского областного отделения ВООП. В рамках этого мероприятия открылась фото-презентация «Храним традиции — проектируем будущее», обсудили концепцию развития Иркутского областного отделения ВООП на 2025−2027 годы, вручили общественные награды членам совета организации и членские билеты.
Также во время встречи Игорь Кобзев и Вячеслав Фетисов обсудили проведение в марте 2025 года хоккейного матча на льду Байкала. Это мероприятие стало уже традиционным, в следующем году оно состоится в четвертый раз, отмечает пресс-служба главы региона.
Планируется, что как и в прошлом году, в матче примут участие звезды мирового спорта и члены Общероссийской организации «Офицеры России», среди которых — участники специальной операции и Герои России. Матч по хоккею с шайбой в акватории Байкала между командой Правительства Иркутской области и командой звезд мирового спорта призван привлечь внимание общественности к сохранению уникальной природы Байкала и бережному отношению к нему. В рамках визита звезд мирового спорта и Героев России в Иркутскую область также проходят мастер-классы для юных хоккеистов, встречи со школьниками, членами общественных организаций и патриотические мероприятия.
Подготовка к предстоящему матчу на льду Байкала уже стартовала. Например, началась разработка сувенирной продукции. Игорь Кобзев представил Вячеславу Фетисову один из талисманов игры — фигурку бурятского шамана.