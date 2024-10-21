Испытано на себе: Как журналист «Комсомолки» боролся с осенней хандрой

Время золотой осени с ее буйством красок осталось позади. И наступило время затяжных дождей, пасмурной погоды и… осенней депрессии. Организм уже понемногу начинает ощущать нехватку солнца и избыток мрачного настроения. Чтобы справиться с непогодой в душе, психологи рекомендуют самые разные способы — от уборки до просмотра любимых комедий. Журналист «КП-Нижний Новгород» взялся испробовать их все и теперь готов с полной уверенностью назвать самые рабочие инструменты.
«Мистер пропер»
Помните эту легендарную рекламу чистящего средства? Этой осенью у нас есть отличная возможность почувствовать себя самым настоящим Мистером Пропером и позабыть обо всех своих проблемах, до блеска натирая полы в своей квартире. Представьте: мы приходим уставшие с работы или учебы, так ещё и понимаем, что с тряпкой придётся ползать. Однако учёными доказано, что физические нагрузки, в том числе и влажная уборка, прекрасно помогают справиться с плохим настроением. Что ж, испытаем!
Для эксперимента я выбрала свой единственный выходной — воскресенье. Потянулась, улыбнулась и поняла, что вместо приятных дел, греющих душу, я должна буду помыть полы. Признаюсь честно, радости эта мысль мне не прибавила. Время процедуры зависит исключительно от количества квадратных метров в вашей квартире. У меня на все про все ушло десять минут. И надо признать, что вид блистающей чистотой комнаты действительно здорово поднимает настроение. Так что способ рабочий!
Любимые комедии
Нет ничего лучше, чем холодным осенним вечером посмотреть любимую семейную комедию. Для меня это сериал «Сваты». Я ежегодно пересматриваю все сезоны этого великолепного сериала и знаю все реплики актёров наизусть. Задорный смех Ивана Степановича, остроумные шутки Ольги Николаевны и Жени Ковалёвой — все это точно сделает ваш вечер и заставит хохотать. Спустя пару серий я уже и думать забыла об осенней хандре. В общем, рекомендую!
Морозные процедуры
Как говорится, «Ледяная вода — для хандры беда». И нет, совсем необязательно обливаться холодной водой с головы до пят. Достаточно просто умыться ей, чтобы стимулировать выработку эндорфинов и поднять настроение. Эта процедура не только помогает прогнать осеннюю хандру, но и избавляет от стресса. Вот с умываний я и решила начать, все-таки до настоящего «моржа» мне пока ох как далеко. Скажу честно, что ощущения неоднозначные. Но спустя пару минут и правда начинаешь чувствовать себя бодрее, веселее и свежее. Однако тут важно соблюдать меру — никто не гарантирует, что после такой процедуры не подхватишь простуду.
Пушистые и зеленые спасатели
Как говорят эксперты, общение с животными или растениями — это настоящая терапия, которая улучшает психическое здоровье. С животными всё понятно, а вот продуктивная коммуникация с «зелеными» мне ещё не удавалась.
Начать свой эксперимент я решила с животных. Со мной живёт одно симпатичное пушистое создание — мой хомяк. Обычно я очень редко его навещаю и «общаюсь» с ним, но чего не сделаешь ради великой цели поднять себе настроение. Беру я это милейшее создание на руки, а он как цапнет меня за палец. Вот и поговорили! Так как общение с хомяком не задалось, я решила купить самое недорогое и неприхотливое в уходе растение — кактус. Дала ему имя — Валера. Поставила перед собой и давай задавать ему вопросы, которые приходят в голову, когда за окном серость: В чем смысл жизни? Тварь я дрожащая или право имею? В общем, всё в духе Фёдора Ивановича. Ответов я, конечно, не получила. Не знаю, может, навык общения с растениями приходит с возрастом. Моя мама, например, называет фиалки своими детками. Случилось это, кстати, после моего переезда в другой город. В общем способ рабочий, но для себя я решила — иногда лучше иметь два беззубых и неподвижных кактуса, чем одного зубастого и резвого хомяка.
Лечебное опоздание
На одном из форумов я обнаружила еще один забавный способ избавления от осенней хандры — опоздание на работу или учёбу. Клин клином вышибают — говорят эксперты. Ваше плохое настроение может вмиг улетучиться, если оно встретится с выговором от начальства или парой «ласковых» от любимого преподавателя. Честно скажу, испытывать этот способ мне совсем не хотелось. Но случай подвернулся сам собой — по дороге на учебу я встала в пробку. Я мысленно давила на газ вместо водителя автобуса и даже хотела уже выйти из него и добежать до университета сама. В итоге моё опоздание составило всего каких-то 10 минут от начала пары. Но уже одного этого хватило для тонизирующего эффекта — маленький стресс действительно бодрит. Еще больше меня привели в тонус слова преподавателя: «Наверное, для нас на проезжей части выделена целая полоса, раз мы не опаздываем, или у наших автобусов есть мигалка — одно из двух». В общем, больше я не опаздываю!
По итогам своего эксперимента могу с уверенностью сказать, что большинство советов психологов действительно рабочие — и физические нагрузку, и ледяные умывания, и дружба с пушистиками действительно помогают. Но еще больше помогает стремление пробовать и узнавать что-то новое — пусть даже в рамках эксперимента. Меня это точно взбодрило!