Испытано на себе: Как журналист «Комсомолки» боролся с осенней хандрой

Начать свой эксперимент я решила с животных. Со мной живёт одно симпатичное пушистое создание — мой хомяк. Обычно я очень редко его навещаю и «общаюсь» с ним, но чего не сделаешь ради великой цели поднять себе настроение. Беру я это милейшее создание на руки, а он как цапнет меня за палец. Вот и поговорили! Так как общение с хомяком не задалось, я решила купить самое недорогое и неприхотливое в уходе растение — кактус. Дала ему имя — Валера. Поставила перед собой и давай задавать ему вопросы, которые приходят в голову, когда за окном серость: В чем смысл жизни? Тварь я дрожащая или право имею? В общем, всё в духе Фёдора Ивановича. Ответов я, конечно, не получила. Не знаю, может, навык общения с растениями приходит с возрастом. Моя мама, например, называет фиалки своими детками. Случилось это, кстати, после моего переезда в другой город. В общем способ рабочий, но для себя я решила — иногда лучше иметь два беззубых и неподвижных кактуса, чем одного зубастого и резвого хомяка.