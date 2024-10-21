В Омске по Ленинградскому мосту проехал первый «Адмирал»

Сегодня на Ленинградском мосту состоялся тестовый запуск троллейбуса. По обновленному мосту впервые проехал «Адмирал».
Троллейбус двигался со стороны депо и проехал до Тюкалинской развязки. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что поездка прошла успешно.
Во время капремонта на мосту рабочие установили 64 совмещенные опоры контактной сети и освещение, а также протянули 3,9 км медного провода.
До этого первый пробный запуск троллейбуса прошел по контактной сети на Левом берегу. Там испытали две новые тяговые подстанции и протянутая по улицам Лукашевича, Волгоградской, Крупской, Перелета и проспекту Комарова троллейбусная сеть.