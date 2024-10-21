Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске по Ленинградскому мосту проехал первый «Адмирал»

Пока что состоялся только тестовый запуск троллейбуса.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня на Ленинградском мосту состоялся тестовый запуск троллейбуса. По обновленному мосту впервые проехал «Адмирал».

Троллейбус двигался со стороны депо и проехал до Тюкалинской развязки. Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что поездка прошла успешно.

Во время капремонта на мосту рабочие установили 64 совмещенные опоры контактной сети и освещение, а также протянули 3,9 км медного провода.

До этого первый пробный запуск троллейбуса прошел по контактной сети на Левом берегу. Там испытали две новые тяговые подстанции и протянутая по улицам Лукашевича, Волгоградской, Крупской, Перелета и проспекту Комарова троллейбусная сеть.