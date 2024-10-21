В какие дни стрижка — к достатку? Предсказания бурятского ламы на неделю с 21 по 27 октября

Настоятель Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» Еши Намжил лама поделился новыми предсказаниями. Каждый день таит в себе свои тайны и секреты. Разобраться в превратностях судьбы поможет зурхай на неделю с 21 по 27 октября. Рассказываем, о чем предупреждает буддийская астрология.
19-е лунное число.
День подходит для занятий животноводством и растениеводством, судебных дел. Культура, наука, торговля — для этих сфер понедельник тоже благоприятен. Смело отправляйтесь в путешествия, а еще посетите парикмахерскую, ведь стрижка волос 21 октября — к хорошему знакомству.
Чего не стоит делать? Совершать крупные покупки, начинать ремонт, продавать автомобиль. Закладывать фундамент дома, вести брачные и похоронные дела. Да и в целом любые начинания пока отложите.
Больше повезет тем, кто появился на свет в годы Овцы и Собаки.
20-е лунное число.
— Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, судебных и военных дел, — перечисляет лама.
22 октября не советуют ехать в путешествие, закладывать фундамент, покупать технику с рук, а также одежду и обувь. Если готовитесь к свадьбе, пока поставьте дела на стоп. Согласно зурхаю, это не лучший день, чтобы ходить в гости или принимать их у себя. А стрижка обернется голодом, нехваткой, недостачей.
Сильнее себя почувствуют родившиеся в годы Мыши, Змеи, Коня и Свиньи, тяжелее придется тем, чьи покровители Обезьяна и Курица.
22-е лунное число.
День вновь хорош для животноводства, растениеводства, культуры, науки и военных дел. Оказание помощи — к удаче, появится много новых идей и возможностей. Давно хотели изменить имидж? Зурхай предупреждает, что стрижка волос 23 октября принесет достаток.
Стоит воздержаться от путешествий, покупки автомобиля, судебных, брачных и похоронных дел.
— Продажи, покупки, сделки, договора будут, пожалуй, неудачными, — предостерегает лама.
Спокойно пройдет день для таких символов, как Мышь, Корова, Дракон, Собака и Свинья. А вот родившимся в годы Змеи и Коня не помешает осторожность.
23-е лунное число.
И вновь стрижка волос — к достатку! Так что если не успели посетить парикмахерскую накануне, не расстраивайтесь — время есть.
Тем, кто обустраивает участок, не рекомендуют рыть колодец, закладывать фундамент, бурить скважину. Судебные и брачные дела лучше отложить. Крупные покупки могут привести к убыткам, потерям.
Особые рекомендации для семей с детьми. Лама предупреждает о том, что не стоит проводить мероприятия для ребят, учить малышей ходьбе и в целом чему-то новому. Будьте осторожны — вполне возможно, что у ребенка в этот день ослабнет иммунитет. Сырая вода, холодные напитки под запретом.
— Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, путешествий, — дополняют в дацане.
Почувствуют свою влиятельность те, кто появился на свет под знаком Тигра, Обезьяны и Курицы. Драконы, Овцы и Собаки ощутят слабость.
24-е лунное число.
Конец рабочей недели — почему бы и не отправиться в путешествие? Тем более, зурхай одобряет. Впрочем, как и занятия культурой, наукой, торговлей. Благоприятен день и для животноводства и растениеводства.
Избегать нужно вот чего: судебных и брачных дел, новых начинаний, закладки фундамента. Стрижка волос 25 октября может привести к простуде, болезни. Задолжали денег? Лучше вернуть в другой день.
Дурные разговоры затронут родившихся в год Зайца. Избегут подобных неприятностей знаки Змеи, Коня, Овцы, Обезьяны и Курицы.
25-е лунное число.
В субботу можно удачно купить или продать что-либо. Оказание помощи укрепит положение, имидж и влияние.
Зурхай советует избегать застолий и праздников в кругу родственников. Подготовку к свадьбе пока лучше отложить. Стрижка 26 октября сулит болезни глаз, зрение ухудшится. Кроме того, не стоит охотиться.
— Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, путешествий, военных и судебных дел, — говорит лама. — Неплохо пройдёт день у родившихся в годы Коровы, Тигра и Зайца. Нехорошее может случиться у людей, родившихся в годы Мыши и Свиньи.
Воскресенье — самое время отдыхать дома, ухаживать за комнатными цветами, играть с питомцами. Общение с животными успокоит, подарит радость. Помочь кому-то — значит, привлечь на свою сторону удачу, успех, богатство, обрести уверенность в завтрашнем дне.
— Благоприятный день для животноводства, растениеводства, культуры, науки, торговли, благотворительности, судебных и военных дел. Покупки-продажи обещают быть весьма удачными, — говорит лама.
Какие действия не рекомендуются? Шопинг. Выход на новое место работы или вступление в должность. Начало стройки или ремонта дома, рытье колодца и бурение скважины. Охота. Стрижка волос 27 октября обернется проблемами со зрением.
— Заключенные в этот день браки сулят частые большие материальные трудности, испытания в жизни молодоженов. Если проводить похороны, тогда потомков ожидает бедность, значимые убытки и потери, — предупреждают в дацане.
Воскресенье удачно сложится для знака Дракона.