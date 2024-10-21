В какие дни стрижка — к достатку? Предсказания бурятского ламы на неделю с 21 по 27 октября

22 октября не советуют ехать в путешествие, закладывать фундамент, покупать технику с рук, а также одежду и обувь. Если готовитесь к свадьбе, пока поставьте дела на стоп. Согласно зурхаю, это не лучший день, чтобы ходить в гости или принимать их у себя. А стрижка обернется голодом, нехваткой, недостачей.