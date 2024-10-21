В Уфе светомузыкальное шоу колоннады на Набережной будет ежедневным

Подсветка работала с момента включения наружного освещения, светомузыкальное шоу начиналось в 20.00 и длилось 7 минут. В связи с тем, что местным жителям и гостям города очень понравилось шоу, и они специально приезжали сюда, чтобы его посмотреть, Глава Башкортостана Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе поручил мэр Уфы Ратмиру Мавлиеву сделать такую подсветку ежедневной.
«Надо сделать, если это каждый день, чтобы в точное, определенное время музыкальное светопредставление колоннады работало. Я вижу, что люди приходят специально на него. Идет 7 минут, но ярко и красочно», — сказал Радий Хабиров.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе накануне Дня республики Президент Абхазии Аслан Бжания, Глава Башкортостана Радий Хабиров и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин приняли участие в торжественной церемонии открытия колоннады на набережной Белой в районе Монумента Дружбы. Первый камень в основание будущей колоннады в честь дружбы Башкирии и Абхазии был заложен 11 октября 2023 года.