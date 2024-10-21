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Старейший журналист Иркутской области скончался на 88 году жизни

Мужчины не стало 21 октября 2024.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Владимир Ходий, старейший журналист Иркутской области, скончался 21 октября 2024 в возрасте 88 лет. Об этом КП-Иркутск сообщили в Союзе журналистов России.

Первые тексты мужчина начал публиковать под псевдонимом еще в студенческие годы, после защиты диплома устроился в «Восточно-Сибирскую правду».

— За долгие годы своей работы он был репортером, спортивным обозревателем, автором научной, вузовской, культурной колонки, заведующим отделами информации, пропаганды и агитации, руководителем секретариата редакции, заместителем главного редактора, — рассказывают в телеграмм-канале Союза журналистов.

Позже Владимир Ходий стал автором-составителем нескольких книг об истории Приангарья 20 века. В социальных сетях многие знакомые выразили свои соболезнования и поблагодарили журналиста за его долгую и качественную работу.