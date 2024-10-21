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В Кировске жильцы квартиры выбросили с балкона третьего этажа горящий матрас

В Кировске пожар случился в жилом доме из-за загоревшегося матраса.

Источник: Комсомольская правда

В Кировске жильцы квартиры выбросили с балкона третьего этажа горящий матрас. Об этом рассказали в пресс-службе Могилевского областного управления МЧС.

В сообщении говорится, что 19 октября примерно в 04.00 на третьем этаже жилого дома, расположенного по улице Володарского в Кировске, было шумно, что насторожило соседей. В МЧС отметили, что в данной квартире проживает семья, характеризующаяся с отрицательной стороны.

Уточняется, что опасения соседей были не напрасны. В тот момент, когда с балкона третьего этажа выбросили горящий матрас, то жильцы указанного дома сразу же позвонили спасателям, а также в милицию.

В Кировске пожар случился в жилом доме из-за загоревшегося матраса. Фото: mogilev.mchs.gov.by

Удалось установить, что 53-летний сын хозяйки квартиры покурил в кровати и не затушил окурок. Примерно в 04.00 проживающие в квартире проснулись от запаха дыма — горел матрас.

«Они залили очаг горения водой и выбросили матрас на улицу», — сказали в МЧС.

Отмечается, что в результате пожара был уничтожен матрас. Также огонь повредил кровать.

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