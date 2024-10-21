В Кировске жильцы квартиры выбросили с балкона третьего этажа горящий матрас

В сообщении говорится, что 19 октября примерно в 04.00 на третьем этаже жилого дома, расположенного по улице Володарского в Кировске, было шумно, что насторожило соседей. В МЧС отметили, что в данной квартире проживает семья, характеризующаяся с отрицательной стороны.