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«Победа» временно перестает летать в Минск

МИНСК, 21 окт — Sputnik. Авиакомпания «Победа» приостанавливает выполнение рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск, сообщили Sputnik в белорусском офисе перевозчика.

Источник: Sputnik.by

Из расписания на сайте лоукостера следует, что последний рейс из Москвы в Минск авиакомпания выполнит 26 октября, из Санкт-Петербурга в Минск — 25 октября.

«Они (самолеты “Победы” — Sputnik) перестают на зимний период летать. Возобновят полеты в конце марта (2025 года)», — сообщили в представительстве авиакомпании в Беларуси.

Авиакомпания «Победа», которая считается низкобюджетной по сравнению с конкурентами, впервые запустила рейсы в Беларусь в июне 2022 года. Первый маршрут перевозчика связал Санкт-Петербург и Минск. В конце октября того же года состоялся запуск рейсов по маршруту Москва — Минск.

В данный момент из Минска в Москву и Санкт-Петербург можно улететь на самолетах «Белавиа» и «Аэрофлота».