«Победа» временно перестает летать в Минск

Авиакомпания «Победа», которая считается низкобюджетной по сравнению с конкурентами, впервые запустила рейсы в Беларусь в июне 2022 года. Первый маршрут перевозчика связал Санкт-Петербург и Минск. В конце октября того же года состоялся запуск рейсов по маршруту Москва — Минск.