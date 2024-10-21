«Победа» временно перестает летать в Минск

Из расписания на сайте лоукостера следует, что последний рейс из Москвы в Минск авиакомпания выполнит 26 октября, из Санкт-Петербурга в Минск — 25 октября.
«Они (самолеты “Победы” — Sputnik) перестают на зимний период летать. Возобновят полеты в конце марта (2025 года)», — сообщили в представительстве авиакомпании в Беларуси.
Авиакомпания «Победа», которая считается низкобюджетной по сравнению с конкурентами, впервые запустила рейсы в Беларусь в июне 2022 года. Первый маршрут перевозчика связал Санкт-Петербург и Минск. В конце октября того же года состоялся запуск рейсов по маршруту Москва — Минск.
В данный момент из Минска в Москву и Санкт-Петербург можно улететь на самолетах «Белавиа» и «Аэрофлота».