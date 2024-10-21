Юлианна Караулова могла сыграть Свету Букину из «Счастливы вместе»

Поп-певица Юлианна Караулова призналась, что проходила кастинг на роль Светы Букиной в ситкоме «Счастливы вместе» (2006−2013).
В программе «Шоу Воли» артистка уточнила, что ее взяли в проект. Юлианна даже могла исполнить заглавную композицию к сериалу, но не отпустили продюсеры. В тот момент у девушки действовал контракт с Максимом Фадеевым, однако он не знал об этой истории, так как лечился за границей. Продюсерский центр возглавляли другие люди.
«Я тогда дико плакала, очень расстраивалась, мне казалось, что это конец», — поделилась Караулова.
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