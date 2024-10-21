Зима в Пермский край придет гораздо позже обычного

Хотя снег этой осенью уже выпадал. В Пермском крае первый снегопад прошел 10 октября, на 13 дней раньше, чем в прошлом году. В Лысьве, к примеру, толщина снежного покрова в этот день составила 15 сантиметров. Но долго лепить снеговичков пермякам не удалось. Выпавший снег быстро растаял. И, как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова, установление снежного покрова в Прикамье откладывается до ноября.