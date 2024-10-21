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Зима в Пермский край придет гораздо позже обычного

Метеорологи обещают комфортную погоду на эту неделю.

Сейчас в Олбани: +6° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

— Осень, которая в этом году радует нас необычным теплом и запредельным количеством солнечных дней, продолжит баловать жителей России комфортными метеоусловиями для заключительной декады октября, — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Неделя ожидается теплой, с плюсовой температурой даже по ночам. Дожди будут, но небольшие. Заметное ухудшение погоды с проливными дождями и резким похолоданием произойдет только в последние дни октября.

— Такой температурный режим на 3 недели отстает от климатического календаря, — отмечает метеоролог. — Это укладывается в тенденцию глобального изменения климата. За последние десятилетия осень увеличилась примерно на 20 суток, «подъедая» зиму и существенно сокращая по времени самое холодное время года.

Длиннее на 20 дней обычного ожидается и осень 2024 года. Зима придет только в ноябре-декабре.

Хотя снег этой осенью уже выпадал. В Пермском крае первый снегопад прошел 10 октября, на 13 дней раньше, чем в прошлом году. В Лысьве, к примеру, толщина снежного покрова в этот день составила 15 сантиметров. Но долго лепить снеговичков пермякам не удалось. Выпавший снег быстро растаял. И, как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова, установление снежного покрова в Прикамье откладывается до ноября.

А ближе к центру Европейской части России, по данным центра «Фобос», формирование устойчивого снежного покрова должно случиться только в начале декабря.