Зима в Пермский край придет гораздо позже обычного

— Осень, которая в этом году радует нас необычным теплом и запредельным количеством солнечных дней, продолжит баловать жителей России комфортными метеоусловиями для заключительной декады октября, — сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Неделя ожидается теплой, с плюсовой температурой даже по ночам. Дожди будут, но небольшие. Заметное ухудшение погоды с проливными дождями и резким похолоданием произойдет только в последние дни октября.
— Такой температурный режим на 3 недели отстает от климатического календаря, — отмечает метеоролог. — Это укладывается в тенденцию глобального изменения климата. За последние десятилетия осень увеличилась примерно на 20 суток, «подъедая» зиму и существенно сокращая по времени самое холодное время года.
Длиннее на 20 дней обычного ожидается и осень 2024 года. Зима придет только в ноябре-декабре.
Хотя снег этой осенью уже выпадал. В Пермском крае первый снегопад прошел 10 октября, на 13 дней раньше, чем в прошлом году. В Лысьве, к примеру, толщина снежного покрова в этот день составила 15 сантиметров. Но долго лепить снеговичков пермякам не удалось. Выпавший снег быстро растаял. И, как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова, установление снежного покрова в Прикамье откладывается до ноября.
А ближе к центру Европейской части России, по данным центра «Фобос», формирование устойчивого снежного покрова должно случиться только в начале декабря.