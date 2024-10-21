Восстановительные работы на ЛЭП в Приморском районе завершили

Сегодня, 21 октября, энергетики завершили восстановительные работы на поврежденной линии электропередачи в Приморском районе. Последствия устранили 30 специалистов. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе «Россети Ленэнерго».
— Сейчас оперативные бригады ведут поэтапный перевод потребителей с резервной на основную схему электроснабжения, — пояснили в организации.
Петербуржцам напомнили, что о перебоях со светом можно сообщить по телефону контакт-центра «Россети Ленэнерго»: 8 (800) 220 0 220.
Напомним, в минувшую субботу, 19 октября, утро для жителей Приморского района началось нерадостно — включить телевизор или сварить кофе не получилось из-за пропавшего в квартирах электричества. Энергетики пояснили, что там произошло техническое нарушение оборудования на 110 кВ. Тем утром также не повезло жителям Выборгского района. Спустя непродолжительное время власти Петербурга объявили, что свет снова вернется в дома обесточенных абонентов к 17:00.