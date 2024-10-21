Восстановительные работы на ЛЭП в Приморском районе завершили

Напомним, в минувшую субботу, 19 октября, утро для жителей Приморского района началось нерадостно — включить телевизор или сварить кофе не получилось из-за пропавшего в квартирах электричества. Энергетики пояснили, что там произошло техническое нарушение оборудования на 110 кВ. Тем утром также не повезло жителям Выборгского района. Спустя непродолжительное время власти Петербурга объявили, что свет снова вернется в дома обесточенных абонентов к 17:00.