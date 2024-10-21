В Волгограде благоустройство проспекта Металлургов продолжат у Царицынской оперы

Благоустройство проспекта Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда продолжится в этом году. В ноябре приведут в порядок участок вокруг театра «Царицынская опера». Власти объявили два электронных аукциона по поиску подрядчиков. Работы оценили в 16 миллионов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документы сайта госзакупок.
В этом году по программе «Формирование современной городской среды» уже преобразили часть бульвара на проспекте Металлургов от памятника Паникахе до трамвайных путей на улице Кузнецова. На следующем этапе работ приведут в порядок прилегающий к театру участок. Речь идет об общественном пространстве на четной стороне вдоль трамвайных путей до дома № 99 на проспекте Ленина и вниз к скверу у Царицынской оперы, который обновили ранее. Сейчас там разруха, пешеходы сбивают ноги. Скоро будет чисто, светло и красиво.
Подрядчиков выберут до конца октября. Работы они должны завершить до начала зимы. Один из них за 14 миллионов до 18 ноября должен заняться озеленением и прокладкой поливочного водопровода, сделать освещение и смонтировать систему видеонаблюдения, а также обновить тротуары и проезды, сделать велодорожку и безопасные переходы через трамвайные пути. Второй за 2,3 миллиона рублей установит ограждение вдоль парковой зоны и заграждающие проезд транспорта блоки. Гарантия на работы составит не менее трех лет.
Старые больные липы, сосны, кедр и тополь вырубят, у оставшихся обрежут сухие ветви. На пешеходных дорожках вдоль Царицынской оперы уложат тротуарную плитку «Мадрид» и «Верона». В зеленой зоне высадят двухметровые рябины и клены, а также калину. Вокруг них ландшафт украсят кусты спиреи и бересклета. Ярким акцентом станет рулонный газон. Вдоль дорожек поставят восемь лавочек и урн.