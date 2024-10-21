В Волгограде благоустройство проспекта Металлургов продолжат у Царицынской оперы

В этом году по программе «Формирование современной городской среды» уже преобразили часть бульвара на проспекте Металлургов от памятника Паникахе до трамвайных путей на улице Кузнецова. На следующем этапе работ приведут в порядок прилегающий к театру участок. Речь идет об общественном пространстве на четной стороне вдоль трамвайных путей до дома № 99 на проспекте Ленина и вниз к скверу у Царицынской оперы, который обновили ранее. Сейчас там разруха, пешеходы сбивают ноги. Скоро будет чисто, светло и красиво.