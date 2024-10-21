В Узбекистане празднуют День государственного языка

По всей республике возлагают цветы к памятнику поэта, ученого и госдеятеля Алишера Навои, которого считают основоположником современного узбекского языка.
С праздником узбекистанцев поздравил министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов. По его словам, сейчас свыше 30 вузов готовят кадры в области узбекского языка и литературы, более 7 тысяч кандидатов и докторов наук, профессоров и преподавателей преподают узбекский язык и литературу в высших учебных заведениях Узбекистана.
В рамках широкого празднования Дня узбекского языка более 6 тысяч человек приняли участие в акции «Общественный диктант». Среди иностранных студентов прошел конкурс «Узбекский язык — переводчик моего сердца».