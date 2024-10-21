В Узбекистане празднуют День государственного языка

С праздником узбекистанцев поздравил министр высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипов. По его словам, сейчас свыше 30 вузов готовят кадры в области узбекского языка и литературы, более 7 тысяч кандидатов и докторов наук, профессоров и преподавателей преподают узбекский язык и литературу в высших учебных заведениях Узбекистана.