Гандболистка из Ростова Владлена Бобровникова стала участницей шоу на выживание

Гандболистка из Ростова-на-Дону Владлена Бобровникова победила рак и через время приняла участие в реалити-шоу на выживание.
Спортсменка призналась, что еще в подростковом возрасте с удовольствием смотрела передачу «Последний герой» и всегда хотела поучаствовать в таком же проекте.
— Когда играла в гандбол, времени ходить на шоу не было, но из-за онкологии я закончила карьеру в прошлом году, а мечты маленькой девочки остались. Я прошла кастинги и мечта стала явью, — написала в соцсетях Владлена Бобровникова.
Кастинги также успешно прошел и муж Владлены Бобровниковой — итальянец Федерико Абис.
Напомним, Владлена Бобровникова в течение 11 лет играла за ГК «Ростов-Дон». Она дважды выступала в составе сборной на Олимпийских играх. Из-за серьезной болезни ей пришлось завершить свою спортивную карьеру и пройти курс химиотерапии. Более подробно об этом непростом периоде жизни гандболистки рассказывали на сайте «КП — Ростов-на-Дону».