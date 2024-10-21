Жители Самары предложили оставить в покое детей-квадроберов

В Самаре провели опрос о квадроберах — молодежной субкультуре, представители которой носят маски и хвосты, передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных. Треть горожан считает, что детей, увлекающихся квадробикой, нужно оставить в покое, а взрослых квадроберов показать психиатру. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами SuperJob.
Так, 26% самарцев считает, что на взрослых «волков» или «кошек» просто не стоит обращать внимание, а 10% советуют привлекать их к общественным работам. Есть и те, кто думает о штрафах для совершеннолетних квадроберов.
По словам 33% родителей, на такое увлечение детей также лучше не реагировать. 21% считают полезными консультации с психологом, а 17% выступают за штрафы для родителей. Молодежь чаще поддерживает идею невмешательства, в то время как пожилые люди предлагают более строгие меры.
Кроме того, 79% родителей отметили, что их детям неинтересен квадробинг. Лишь 2% сообщили, что их дети наряжаются в костюмы, а 4% — что смотрят видео по этой теме. Все же родители больше волнуются о зависимости детей от компьютеров и смартфонов.