Жители Самары предложили оставить в покое детей-квадроберов

Кроме того, 79% родителей отметили, что их детям неинтересен квадробинг. Лишь 2% сообщили, что их дети наряжаются в костюмы, а 4% — что смотрят видео по этой теме. Все же родители больше волнуются о зависимости детей от компьютеров и смартфонов.