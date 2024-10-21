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В центре Ростова светофоры отключили до конца дня

В центре Ростова до конца дня перестали работать светофоры.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в городской администрации 21 октября.

Причиной неудобств стало плановое отключение электроэнергии. Возобновить работу световых регуляторов планируют после 16:00. Сейчас вместо них движение контролируют сотрудники ГИБДД.

Светофоры не работают на перекрестке улицы Большой Садовой — Ворошиловский и проспекте Соколова — Большая Садовая. Кроме того, по данным онлайн-карт, на проспекте Соколова от улицы Красноармейская до улицы Седова образовался затор.

Напомним, что отключение светофоров на этих участках происходит в третий раз за месяц. В прошлый раз причиной отключения стали технические неполадки дорожных регуляторов.