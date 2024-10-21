Опрос: 13% калининградцев боятся лишиться работы до конца года

13% жителей в Калининградской области боятся лишиться работы до конца года. Об этом говорят результаты опроса hh.ru в понедельник, 21 октября.
За год доля тех, кто переживает насчёт сокращения, в регионе выросла незначительно — на 3%. Большинство опрошенных, наоборот, спокойны за свою карьеру: 68% респондентов признались, что не переживают и видят стабильное будущее в своей компании. Остальные затруднились ответить.
«Наиболее тревожными этой осенью оказались люди, работающие в медицине и фармацевтике — сразу 26% опрошенных из этих сфер заявили, что чувствуют угрозу увольнения. На втором месте по серьёзности увольнения оказались маркетологи и рекламщики — 25%. На третьем месте — работники сферы безопасности и охраны (23%). В свою очередь, не боятся увольнения чаще всего представители сферы ритейла (79%), производства (78%), науки и образования (77%), ИТ-сферы (76%), а также юристы и закупщики», — рассказала директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.
За последние годы в жители СЗФО стали более внимательно и бережно относится к своему психологическому состоянию — теперь они готовы быстрее уволиться, если на работе будет слишком много стресса.