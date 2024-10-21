Житель Сморгони из пневматики попал в 15-летнего подростка, взрывавшего петарды

В сообщении говорится, что указанный инцидент случился в середине сентября 2024 года во дворе многоэтажного дома, расположенного по улице Якуба Колоса в Сморгони. Примерно в 18.00 35-летний местный житель спал у себя в квартире. В указанное время на улице компания подростков начала взрывать петарды. Из-за хлопков мужчина проснулся.