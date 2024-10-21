Житель Сморгони из пневматики попал в 15-летнего подростка, взрывавшего петарды, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В сообщении говорится, что указанный инцидент случился в середине сентября 2024 года во дворе многоэтажного дома, расположенного по улице Якуба Колоса в Сморгони. Примерно в 18.00 35-летний местный житель спал у себя в квартире. В указанное время на улице компания подростков начала взрывать петарды. Из-за хлопков мужчина проснулся.
По словам подозреваемого, чтобы распугать детей, он взял пневматический пистолет Stalker и три раза выстрелил пневматическими шариками в ту стороны, где несовершеннолетние взрывали петарды. Он добавил, что стрелял хаотично и ни в кого целенаправленно не целился.
«Тем не менее, один из шариков попал в грудь 15-летнему юноше, причинив телесные повреждения в виде кровоподтека», — заметили в милиции.
Сообщается, что подростки убежали. Позднее родители пострадавшего ребенка обратились в милицию. Несмотря на то, что изначально было неясно, откуда именно производились выстрелы, сотрудники милиции смогли установить личность стрелявшего и задержать его. Заведено уголовное дело за хулиганство.
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