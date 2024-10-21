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Умерла Фатима Шеуджен, редактор «АиФ»-Кубань"

Известная журналистка умерла в Краснодарском крае.

Умерла Фатима Шеуджен, редактор «АиФ»-Кубань". В редакции издания в Краснодарском крае подтвердили эту информацию.

— К сожалению, болезнь победила, — ответили там «КП»-Кубань".

Фатима Шеуджен начала работать в «АиФ-Юг», будучи студенткой факультета журналистки КубГу. С 2007 года числилась в штате редакции а, с 2011 года была назначена главным редактором «Аргументы и Факты на Кубани». Фатима — кандидат филологических наук по специальности «Журналистика».

В журналистской среде скорбят по поводу смерти Фатимы Шеуджен. «КП»-Кубань" выражает глубокие соболезнования ее родным.