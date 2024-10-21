Умерла Фатима Шеуджен, редактор «АиФ»-Кубань"

Фатима Шеуджен начала работать в «АиФ-Юг», будучи студенткой факультета журналистки КубГу. С 2007 года числилась в штате редакции а, с 2011 года была назначена главным редактором «Аргументы и Факты на Кубани». Фатима — кандидат филологических наук по специальности «Журналистика».