Умерла Фатима Шеуджен, редактор «АиФ»-Кубань". В редакции издания в Краснодарском крае подтвердили эту информацию.
— К сожалению, болезнь победила, — ответили там «КП»-Кубань".
Фатима Шеуджен начала работать в «АиФ-Юг», будучи студенткой факультета журналистки КубГу. С 2007 года числилась в штате редакции а, с 2011 года была назначена главным редактором «Аргументы и Факты на Кубани». Фатима — кандидат филологических наук по специальности «Журналистика».
В журналистской среде скорбят по поводу смерти Фатимы Шеуджен. «КП»-Кубань" выражает глубокие соболезнования ее родным.