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Красноярские таможенники изъяли пять ножей у туриста из Таиланда

Пять ножей выявили красноярские таможенники в багаже авиатуриста.

Источник: Сибирское таможенное управление

В красноярском аэропорту таможенники пресекли нелегальный ввоз пяти клинковых ножей без разрешительных документов. Как рассказали в пресс-службе ведомства, холодное оружие колюще-режущего действия нашли у 48-летнего жителя соседней Хакасии.

Турист прилетел из Бангкока и отправился на таможенный контроль через «зеленый коридор». Холодное оружие нашли в чемодане мужчины.

— Для ввоза таких ножей было необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию с предоставлением разрешительных документов, чего авиапассажир не сделал, — добавили в Сибирском таможенном управлении.

На нарушителя составили административные протоколы за незадекларированные товары и несоблюдение запретов и ограничений.

таможня