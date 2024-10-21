Красноярские таможенники изъяли пять ножей у туриста из Таиланда

В красноярском аэропорту таможенники пресекли нелегальный ввоз пяти клинковых ножей без разрешительных документов. Как рассказали в пресс-службе ведомства, холодное оружие колюще-режущего действия нашли у 48-летнего жителя соседней Хакасии.
Турист прилетел из Бангкока и отправился на таможенный контроль через «зеленый коридор». Холодное оружие нашли в чемодане мужчины.
— Для ввоза таких ножей было необходимо подать пассажирскую таможенную декларацию с предоставлением разрешительных документов, чего авиапассажир не сделал, — добавили в Сибирском таможенном управлении.
На нарушителя составили административные протоколы за незадекларированные товары и несоблюдение запретов и ограничений.