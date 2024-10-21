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Две семнадцатиэтажки возведут в Центральном округе Омска

Новые дома построят на улице Успешной.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал разрешение на строительство двух семнадцатиэтажных домов на улице Успешной. Площадь каждого дома составляет около 18,5 тыс. кв.м.

В каждом доме будет по 269 квартир, из них: однокомнатные — 173, двухкомнатные — 80, трехкомнатные — 16.

Застройщиком выступила организация ООО «Специализированный застройщик “КНЗ-1”, которая в сентябре заключила с мэрией города соглашение об участии в развития социальной инфраструктуры.

Помимо двух многоэтажек, застройщик также построит на улице детский садик на 310 мест.

Ранее мы писали, что в омском Старгороде построили дом с тремя семикомнатными квартирами.