Две семнадцатиэтажки возведут в Центральном округе Омска

Сегодня департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал разрешение на строительство двух семнадцатиэтажных домов на улице Успешной. Площадь каждого дома составляет около 18,5 тыс. кв.м.
В каждом доме будет по 269 квартир, из них: однокомнатные — 173, двухкомнатные — 80, трехкомнатные — 16.
Застройщиком выступила организация ООО «Специализированный застройщик “КНЗ-1”, которая в сентябре заключила с мэрией города соглашение об участии в развития социальной инфраструктуры.
Помимо двух многоэтажек, застройщик также построит на улице детский садик на 310 мест.
Ранее мы писали, что в омском Старгороде построили дом с тремя семикомнатными квартирами.