В Жигаловском районе 21 октября закроют движение по мосту через реку Лену

Сегодня, 21 октября, в пять часов вечера закроют движение машин и проход пешеходов по наплавному мосту через реку Лену у села Тутура в Иркутской области. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации муниципального образования «Жигаловский район».
— Ограничение связано с началом хода шуги. Продлится оно до полного установления ледостава, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Напомним, шуга на реке — это всплывающий внутриводный лед в виде больших комьев. Он может находиться как в состоянии движения, так и в неподвижном состоянии. При большом количестве шуги уровень воды может подняться.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за прошедшие три дня телефонные мошенники обманули 11 жителей Иркутской области. Самой популярной схемой обмана остается звонок от брокера, четыре человека потеряли более двух миллионов рублей.