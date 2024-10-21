Геолокацию для оплаты проезда начнут использовать в электробусах с 22 октября

Геолокацию для оплаты проезда начнут использовать в электробусах в Нижнем Новгороде с 22 октября, сообщается в соцсетях новой маршрутной сети.
Новый способ оплаты проезда введут сразу на всех электробусных маршрутах города — Э-4, Э-11, Э-12, Э-14, Э-9, Э-31, Э-17 и Э-22. Технология позволяет оплачивать проезд в автоматизированном режиме в мобильном приложении.
Для этого необходимо установить обновленное приложение «Нижегородская область. Транспорт», разрешить использование местоположения и привязать банковскую карту. После оплаты пассажиру будет доступен электронный билет, валидатор использовать не нужно.
Геолокация для оплаты проезда позволит обходиться без бумажного билета. При этом пассажиры смогут платить за проезд и другими способами.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что две автобусных остановки появятся на пересечении улиц Ванеева и Рокоссовского.