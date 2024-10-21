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Опасное сердечное заболевание впервые за 30 лет выявили в Нижегородской области

Болезнь поражает людей в возрасте 25−40 лет.

Гигантоклеточный миокардит впервые за 30 лет выявили у молодой женщины в Нижегородской области. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ННГУ Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Это аутоиммунное заболевание поражает активных людей в возрасте 25−40 лет. В последнее время такие болезни «молодеют» и встречаются чаще. Причиной их возникновения нередко становятся перенесенные на ногах грипп и ОРВИ.

У нижегородских кардиологов есть все возможное для диагностики — МРТ сердца, эндомиокардиальная биопсия и т. д. Однако пока гигантоклеточный миокардит в 100% случаев заканчивается фатально.

Напомним, нижегородские медики смогут получить по 1 миллиону рублей в 2025 году.

здоровье