Опасное сердечное заболевание впервые за 30 лет выявили в Нижегородской области

Гигантоклеточный миокардит впервые за 30 лет выявили у молодой женщины в Нижегородской области. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ННГУ Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Это аутоиммунное заболевание поражает активных людей в возрасте 25−40 лет. В последнее время такие болезни «молодеют» и встречаются чаще. Причиной их возникновения нередко становятся перенесенные на ногах грипп и ОРВИ.
У нижегородских кардиологов есть все возможное для диагностики — МРТ сердца, эндомиокардиальная биопсия
Напомним, нижегородские медики смогут получить по 1 миллиону рублей в 2025 году.