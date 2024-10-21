Торопилась на похороны, а попала на свои. Как знаменитый следователь поменялся судьбой с пассажиркой смертельного рейса

Железногорск-Илимский — ничем непримечательный городок на севере Иркутской области, население всего 26 тысяч человек. И о том страшном событии 1981 года, которое погрузило в траур едва ли не каждую семью, сейчас почти уже никто не помнит. Не сохранились даже фото. В ту роковую осеннюю пятницу встречающие ожидали в аэропорту прилета рейса № 652 из Иркутска. Но за несколько минут до посадки увидели, как с неба посыпались огненные обломки. Следом над лесом начали падать… тела (!) — точнее то, что от них осталось. Позже выяснится, столкнулись пассажирский самолет Як-40 и вертолет Ми-8. Все пассажиры и члены экипажей погибли. Все 40 человек.