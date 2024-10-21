В РФ использовали пигменты растений как средство доставки лекарств в опухоли

По словам руководителя проекта, заведующего кафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии РТУ МИРЭА Михаила Грина, испытания на клетках и животных показали, что соединения на основе пигмента «не только прицельно доставляются в опухоль, но и эффективны в комбинированной фотодинамической и химиотерапии». Сейчас авторы проводят доклинические испытания полученных комплексов.