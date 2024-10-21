В РФ использовали пигменты растений как средство доставки лекарств в опухоли

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Специалисты Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) разработали соединения на основе зеленого пигмента растений хлорофилла, которые смогут доставлять противораковые лекарства в опухоль. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В Институте тонких химических технологий им. М. В. Ломоносова РТУ МИРЭА создали образцы таргетных препаратов для химио- и радионуклидной терапии и диагностики онкологических заболеваний. В качестве векторных молекул, которые доставляют комплексы платины или радиоактивные изотопы технеция или лютеция в опухолевые клетки, используются производные природного зеленого пигмента растений — хлорофилла», — уточнили ТАСС в университете.
Пигмент накапливается в опухолевых тканях, остается в них определенное время, после чего выводится из организма, не причиняя вреда здоровью человека. Использование природного вещества позволяет снизить дозу токсичной для организма платины в онкопрепаратах, что позволит уменьшить побочные эффекты химиотерапии.
По словам руководителя проекта, заведующего кафедрой химии и технологии биологически активных соединений, медицинской и органической химии РТУ МИРЭА Михаила Грина, испытания на клетках и животных показали, что соединения на основе пигмента «не только прицельно доставляются в опухоль, но и эффективны в комбинированной фотодинамической и химиотерапии». Сейчас авторы проводят доклинические испытания полученных комплексов.
Результаты работы, выполненной в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», опубликованы в журнале «Тонкие химические технологии».