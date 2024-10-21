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Экспресс рейсы из Сочи в Узбекистан заменят регулярными

Регулярный рейс из Сочи в Ташкент запустят с 27 октября.

Источник: Комсомольская правда

Из Сочи в столицу Узбекистана запустят регулярный рейс. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани курорта.

«С 27 октября 2024 года по 26 марта 2025 года Express рейсы HY-9648, HY-9686, HY-9688 будут заменены регулярным рейсом HY-648, HY-686, HY-688», — сообщили в аэропорту Сочи.

Теперь улететь в Ташкент можно будет как эконом-, так и бизнес-классом. На борту будет осуществляться горячее питание.

Рейсы по маршруту запланированы на комфортабельных Airbus А320neo, включающих в себя восемь кресел бизнес-класса и 162 экономического.

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