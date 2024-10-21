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Когда в дома жителей Евпатории придет тепло

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. В Евпатории во вторник, 22 октября, начнется отопительный сезон. Тепло горожанам будут подавать в два этапа. Об этом сообщили в администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«С завтрашнего дня постепенно тепло начнет поступать в социальные объекты, учреждения сферы образования, здравоохранения и жизнеобеспечения. Следующими будут подключаться многоквартирные дома», — сказано в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.

На прошлой неделе отопительный сезон начался в Симферополе и Ялте. Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в дома симферопольцев начнет поступать постепенно и займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы, отметил он.

Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что с пятницы отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.

В Бахчисарае отопительный сезон начнется 23 октября. При этом в соцобъектах начали топить на прошлой неделе.

В Севастополе тепло запустили в социальные объекты на выходных, а до 25 октября оно поступит и в дома.

ЖКХ