Когда в дома жителей Евпатории придет тепло

«С завтрашнего дня постепенно тепло начнет поступать в социальные объекты, учреждения сферы образования, здравоохранения и жизнеобеспечения. Следующими будут подключаться многоквартирные дома», — сказано в сообщении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил включить отопление на объектах социальной сферы в Крыму в ближайшее время, при этом решение о начале отопительного сезона принимается в каждом конкретном городе и районе в зависимости от погодных условий.
На прошлой неделе отопительный сезон начался в Симферополе и Ялте. Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что тепло в дома симферопольцев начнет поступать постепенно и займет некоторое время. Необходимо провести пусконаладочные работы в котельных, дождаться прогрева теплоносителя и наполнения системы, отметил он.
Замглавы администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что с пятницы отопление включили в учреждениях социально-культурной сферы и здравоохранения.
В Бахчисарае отопительный сезон начнется 23 октября. При этом в соцобъектах начали топить на прошлой неделе.
В Севастополе тепло запустили в социальные объекты на выходных, а до 25 октября оно поступит и в дома.